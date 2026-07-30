Mardin 1969 Spor, forvet Sekou Sonko'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Sekou Sonko'yu transfer etti. Kulübün açıklamasına göre, Senegal asıllı 20 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Sonko'nun potansiyeli, karakteri ve kalitesiyle gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Yeni sezonda takımımıza önemli katkılar sağlamasını beklediğimiz genç oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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