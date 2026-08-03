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        Mardin 1969 Spor, ön libero Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, ön libero Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor forması giyen futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Adem Eren Kabak'ın takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği vurgulanarak "Transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş geldin Adem Eren Kabak." ifadelerine yer verildi.

        Transfer sürecinde sergilediği yapıcı yaklaşım ve işbirliği dolayısıyla Konyaspor yönetimine de teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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