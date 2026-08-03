Mardin 1969 Spor, ön libero Adem Eren Kabak'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 25 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor forması giyen futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Adem Eren Kabak'ın takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği vurgulanarak "Transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş geldin Adem Eren Kabak." ifadelerine yer verildi.
Transfer sürecinde sergilediği yapıcı yaklaşım ve işbirliği dolayısıyla Konyaspor yönetimine de teşekkür edildi.
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