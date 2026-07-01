Mardin 1969'da yardımcı antrenörlüğe Lamine Diarra getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969'da yardımcı antrenörlüğe Lamine Diarra'nın getirildiği duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Elazığspor formalarıyla gösterdiği performansla tanınan Senegalli eski santrfor Lamine Diarra, teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Mardin 1969, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında teknik yapılanmasını güçlendirmeyi sürdürürken, teknik direktör Ahmet Cingöz'ün teknik ekibine önemli bir isim dahil edildi. Futbolculuk döneminde Türkiye'de uzun yıllar forma giyen ve golcü kimliğiyle hafızalarda yer edinen Lamine Diarra, kırmızı-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü olarak göreve başladı. Sahadaki tecrübesini antrenörlük kariyerine taşıyan Diarra'nın, özellikle hücum oyuncularının gelişimine katkı sağlaması ve sahip olduğu uluslararası futbol birikimiyle teknik ekibe önemli değer katması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

