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        Mardin merkezli iki ildeki dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

        Mardin ve Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Mardin merkezli iki ildeki dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

        Mardin ve Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında Mardin'in Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçeleri ile Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 4 araç, 20 cep telefonu, 34 bin 975 lira ile 258 dolara el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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