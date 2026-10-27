Mardin'de 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı.

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