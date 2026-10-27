Mardin'de 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Giriş: 27.10.2026 - 10:15 Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araçta arama yapıldı.
Aramada 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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