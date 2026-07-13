Mardin'de ambulans helikopter hasta bebek için havalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hipotermi tedavisi gören bebek ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde hipotermi tedavisi gören kız bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi. Mardin İl Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda ambulansla Nusaybin Atatürk Spor Stadyumu’na getirilen bebek, burada hazır bekletilen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikoptere alındı. Bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastanesi'ne götürüldü.

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