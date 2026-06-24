Mardin'de asfalt çalışmaları sürüyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor.





Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında, Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Caddesi ile 25. Sokak'ta asfalt serimi ve yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, zemin hazırlığı tamamlanan alanlarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirirken, yol düzenleme ve çevre düzeni çalışmaları da eş zamanlı devam ediyor.



Vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanlarına kavuşması için mahallelerdeki yol yapım, bakım ve asfalt çalışmaları sürecek.







