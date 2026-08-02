Mardin'de babasının otomobilinde bitkin halde bulunan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde babasının otomobilinde bitkin halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, Kayalar Mahallesi'nde dün kapı ve camları kapalı otomobilde bitkin halde bulunan 5 yaşındaki Muhammed Aras T, ​​​​​​​yakınları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen çocuk kurtarılamadı.

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