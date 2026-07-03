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        Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

        Mardin'in Derik ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan anız yangınına müdahale ediliyor

        Mardin'in Derik ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Bozbayır Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahale için karadan yürüttüğü çalışmalara helikopterle de havadan destek sağlanıyor.

        Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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