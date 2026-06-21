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        Mardin'de çıkan saman, ot, anız ve ekin yangınları söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan saman, ot, anız ve ekin yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan saman, ot, anız ve ekin yangınları söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan saman, ot, anız ve ekin yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nusaybin ilçesinin Durakbaşı, Koruköy ve Bakacık mahalleleri ile Kızıltepe ilçesinin Çıplak ve Sürekli mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle ot, anız, ekin ve saman balyalarında yangın çıktı.

        Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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