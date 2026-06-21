Mardin'de çıkan saman, ot, anız ve ekin yangınları söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan saman, ot, anız ve ekin yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Nusaybin ilçesinin Durakbaşı, Koruköy ve Bakacık mahalleleri ile Kızıltepe ilçesinin Çıplak ve Sürekli mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle ot, anız, ekin ve saman balyalarında yangın çıktı.



Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

