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        Mardin'de göçük oluşan tarihi sokakta onarım çalışmaları başlatıldı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle göçük oluşan tarihi sokakta onarım çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:17 Güncelleme:
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        Mardin'de göçük oluşan tarihi sokakta onarım çalışmaları başlatıldı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle göçük oluşan tarihi sokakta onarım çalışmaları başlatıldı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Artuklu ilçesinde tarihi sit alanda yer alan Medrese Mahallesi Değirmen 253. Sokak'ta, sağanaklar nedeniyle göçük oluştuğu anımsatıldı.


        Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği teknik incelemelerin ardından göçüğün çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında sokakta zemin güçlendirme, altyapı kontrolleri ve kalıcı çözüme yönelik uygulamaların titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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