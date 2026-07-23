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        Mardin'de güvenlik kulesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin güvenlik kulesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 23:56 Güncelleme:
        Mardin'de güvenlik kulesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin güvenlik kulesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Yeşilköy Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki güvenlik kulesine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Yusuf E. (78) ile Alaattin E. (42) ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf E. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Alaattin E. ise ilk tedavisinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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