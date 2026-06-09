Mardin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 09.06.2026 - 12:37 Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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