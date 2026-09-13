Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'de hurda araçların yer aldığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Mardin'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'de hurda araçların yer aldığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kızıltepe-Nusaybin kara yolunda hurda araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Uzaklaştırma kararı yetmedi! Bir kadına daha kıydılar
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Tam 139 kapsül! Tomografide ortaya çıktı
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması

        Benzer Haberler

        MTSO Başkan Adayı Duyan, MTSO üyelerine yönelik indirim ve ücretsiz hizmet...
        MTSO Başkan Adayı Duyan, MTSO üyelerine yönelik indirim ve ücretsiz hizmet...
        Tutuşturdukları sopalarla parkta çocukları korkutan 14-15 yaşlarındaki 3 ço...
        Tutuşturdukları sopalarla parkta çocukları korkutan 14-15 yaşlarındaki 3 ço...
        Veysi Duyan, yapı denetim sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
        Veysi Duyan, yapı denetim sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
        Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Mardin 1969 Spor, Iğdır FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Siirt'te 2024'te kaybolan Mekkiye Akyel soruşturmasında iddianame düzenlend...
        Siirt'te 2024'te kaybolan Mekkiye Akyel soruşturmasında iddianame düzenlend...
        Töre cinayetine kurban gittiği değerlendirilen kayıp Mekiye'nin ablası: En...
        Töre cinayetine kurban gittiği değerlendirilen kayıp Mekiye'nin ablası: En...