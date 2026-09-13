Mardin'de hurda araçların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'de hurda araçların yer aldığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 13.09.2026 - 20:23 Güncelleme:
Mardin'de hurda araçların yer aldığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızıltepe-Nusaybin kara yolunda hurda araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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