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        Mardin'de ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 22:31 Güncelleme:
        Mardin'de ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir ısı yalıtım atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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