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        Mardin'de kamu personeline uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi

        Mardin'de kamu personeline uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Mardin'de kamu personeline uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi

        Mardin'de kamu personeline uygulamalı proje hazırlama eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği proje ekibince organize edilen "Erasmus+ ve ESC Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi" kapsamında verilen eğitimlere farklı kamu kurumlarında Ar-Ge ve proje birimlerinde görevli 47 personel katıldı.

        Kamu kurumlarının Avrupa Birliği fonlarından daha etkin yararlanmasını sağlamak ve nitelikli projeler hazırlanmasına katkı sunmak amacıyla Dicle Kalkınma Ajansında görevli uzmanlar tarafından verilen eğitim 5 gün sürdü.

        Eğitimde, Avrupa Birliği proje programlarının tanınması, proje fikrinin geliştirilmesi, proje başvuru süreçleri, başvuru formlarının hazırlanması, proje bütçesinin oluşturulması ve başarılı proje tekliflerinin hazırlanması başlıkları altında uygulama yapıldı.

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        Program ardından katılımcılara belge takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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