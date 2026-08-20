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        Mardin'de kayalıklardan düşen kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Mardin'de kayalıklardan düşen kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

        Ali Paşa Mahallesi'ndeki kayalıklardan bir kişi dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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