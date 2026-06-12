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        Mardin'de LGS kapsamında tedbirler alındı

        Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav boyunca bazı tedbirler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Mardin'de LGS kapsamında tedbirler alındı

        Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınav boyunca bazı tedbirler alındı.


        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek LGS sınavı kapsamında, öğrencilerin sınavlarını sessiz, güvenli ve uygun bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.


        Sınav saatleri boyunca Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ile özel sektör tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan iş makinelerinin çalıştırılmasına ara verileceği ifade edilen açıklamada, gürültüye neden olabilecek faaliyetlerde sınav süresince durdurulacağı kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Öğrencilerimizin sınav esnasında dikkatlerinin dağılmaması ve sınav stresinin en aza indirilmesine katkı sunulması amacıyla vatandaşlarımızın da yüksek ses oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınmaları, korna çalmamaları ve çevresel gürültü konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitim hayatlarında önemli bir aşama olan bu sınavı en iyi şekilde geçirebilmeleri için tüm hemşehrilerimizin duyarlılık göstermelerini diliyoruz. Bu vesileyle sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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