Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ALR 57 plakalı araç, Acırlı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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