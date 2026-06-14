Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ALR 57 plakalı araç, Acırlı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Trump'tan Beyrut saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Netanyahu güvenlik kabinesini topluyor
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        ABD-İran hattında barış sağlanacak mı?
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Türkiye'de milli maç heyecanı: Meydanlara koştular!
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        Uzman çavuş ailesini katletti: 4 ölü
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Didim'de ünlü rüzgarı
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor
        Arnavutluk'ta protestolar sürüyor

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar istifa etti
        Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar istifa etti
        Mardin'de yaklaşık 150 dekar buğday ekili alan yandı
        Mardin'de yaklaşık 150 dekar buğday ekili alan yandı
        Mardin'de bisiklet hırsızlığı kamerada
        Mardin'de bisiklet hırsızlığı kamerada
        Mardin TSO Başkan adayı Veysi Duyan, Meşkina Aşireti Derneği yönetimiyle bi...
        Mardin TSO Başkan adayı Veysi Duyan, Meşkina Aşireti Derneği yönetimiyle bi...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: "Sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: "Sokağımızda devletin gücü dışında hiçbir...
        Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye, çetelerle gündem olacak bir ülke değildir
        Bakan Yardımcısı Turan: Türkiye, çetelerle gündem olacak bir ülke değildir