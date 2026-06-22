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        Mardin'de öğrencilere hijyen ve öz bakım eğitimi verildi

        Mardin'de öğrencilere hijyen farkındalığı ve öz bakım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Mardin'de öğrencilere hijyen ve öz bakım eğitimi verildi

        Mardin'de öğrencilere hijyen farkındalığı ve öz bakım eğitimi verildi.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinde pilot uygulama olarak başlatılan proje kapsamında, Nisan-Haziran döneminde 52 ortaokulda eğitim gören 8 bin 30 kız öğrenciye ulaşıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler tarafından öğrencilere hijyen farkındalığı ve öz bakım eğitimleri verildi.

        Eğitimlerde kişisel hijyen alışkanlıklarının önemi, sağlıklı yaşam becerileri ve öz bakım konularında bilgilendirmeler yapıldı.

        Eğitim faaliyetlerinin ardından öğrencilerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duyabilecekleri temel hijyen malzemelerini içeren 950 koli kişisel hijyen paketi dağıtıldı.

        Proje çerçevesinde öğrencilerin kişisel bakım, hijyen ve sağlıklı yaşam konularında bilinç düzeylerinin artırılması hedeflendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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