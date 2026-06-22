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        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e (78) otomobil çarptı.


        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kadın ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Günsever, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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