Mardin'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kızıltepe-Artuklu kara yolunun Yenikent Mahallesi mevkisinde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e (78) otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Günsever, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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