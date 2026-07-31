Mardin'de park halindeki kamyon yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Tandoğan Caddesi'nde tır parkında bulunan 73 KA 243 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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