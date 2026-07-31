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        Mardin'de park halindeki kamyon yandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Mardin'de park halindeki kamyon yandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Tandoğan Caddesi'nde tır parkında bulunan 73 KA 243 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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