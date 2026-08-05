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        Mardin'de refüj ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde refüj ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Mardin'de refüj ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde refüj ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Gül Mahallesi'nde K.G. (25) idaresindeki 06 F 5868 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüj ve elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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