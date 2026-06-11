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        Mardin'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi

        Mardin'de, "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Mardin'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi

        Mardin'de, "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.


        Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Mardin Valiliği himayesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bir otelde düzenlenen çalıştayda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Yardımcısı Hasan Kurt, çalıştayın açılışında, Mardin'de çevre bilincini güçlendirmek adına çok anlamlı bir çalıştay düzenlendiğini söyledi.

        Doğanın korunması, kaynakların verimli kullanılması ve israfı önlemenin bir tercih değil insani bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Kurt, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin uluslararası alanda büyük bir marka haline geldiğini belirtti.

        Bu vizyon sayesinde bugün geleceğe daha umutla bakabildiklerini ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

        "Valilik olarak bu hareketi sadece bir kampanya olarak görmüyor, şehrimizin her sokağına, okuluna ve kurumuna yaymak için kararlılıkla çalışıyoruz. İlimizde yürüttüğümüz çalışmalarla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sıfır atık sistemine entegre ettiğimizi vurgulamak istiyorum."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci de çalıştayda sadece bilgi paylaşımı ve deneyimlerin aktarılmayacağını, aynı zamanda ilde çevre ve atık yönetimi alanında somut projelerin geliştirilmesi için de önemli bir fırsat olduğunu anlattı.

        Ekinci, "Sıfır atık hedeflerimize ulaşmak ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için el ele vererek önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası ölçekte özellikle tarıma yeni bir bakış açısı kazandırdığını anlatarak, "Sıfır atık anlayışıyla tarımsal üretimin her aşamasında ortaya çıkan yan ürünleri ekonomiye kazandırmayı sadece çevreyi korumak değil sürdürülebilir tarımın bir parçası olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        MAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Doğan da çevrenin korunması, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

        Bu noktada yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin ülkede çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunun altını çizen Doğan, şunları aktardı:

        "Çalıştay, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini güçlendirecek, çevre ve iklim alanında yeni fikirlerin geliştirilmesine ve çözüm odaklı önerilerin ortaya konmasına katkı sağlayacak. Üniversitemiz sürdürülebilir kampüs anlayışını kurumsal bir sorumluluk olarak benimsemektedir. Sıfır atık uygulamaları, geri dönüşüm çalışmaları, çevre eğitimleri ve sürdürülebilir çevre yönetimi alanında önemli adımlar atmaktadır. Üniversitemizde sıfır atık uygulamaları, çevre farkındalık çalışmaları ve sürdürülebilir kampüs anlayışıyla bu alandaki çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmektedir."

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şahin Arpağ da israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasının yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir zorunluk olduğunu belirtti.

        Arpağ, "Çevreyi korumak yalnızca kurumların değil hepimizin ortak görevidir. Daha temiz şehirler, daha sağlıklı yaşam alanları ve daha yaşanabilir bir gelecek için bireyden kuruma, yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

        Konuşmaların ardından çeşitli temalarda bir araya gelen katılımcılar, gün boyu devam edecek çalıştayda görüş alışverişinde bulunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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