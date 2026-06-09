Mardin'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.





İpek Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.





İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Kavgada F.Y. (20) ve C.Y. yaralandı.





Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

