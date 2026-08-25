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        Mardin'de takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Mardin'de takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yandere Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 VY 444 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ömer D'nin (16) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan Kenan D. (17) ise ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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