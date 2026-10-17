Mardin'de tefecilik ve yağma operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde tefecilik ve yağma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde tefecilik ve yağma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 8 Ekim'de yapılan müracaat üzerine tefecilik ve yağma suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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