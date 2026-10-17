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        Mardin'de tefecilik ve yağma operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde tefecilik ve yağma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Mardin'de tefecilik ve yağma operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde tefecilik ve yağma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 8 Ekim'de yapılan müracaat üzerine tefecilik ve yağma suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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