Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akziyaret Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.