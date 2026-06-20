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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Mazıdağı ilçesinde çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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