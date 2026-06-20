Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Mazıdağı ilçesinde çalışma yapıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 4 kilo 636 gram uyuşturucu madde, 25 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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