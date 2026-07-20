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        Mardin'de vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi

        Mardin'in merkez Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde Yeşilay gönüllüleri tarafından vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Mardin'de vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi

        Mardin'in merkez Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde Yeşilay gönüllüleri tarafından vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay gönüllüleri her iki ilçede kurulan semt pazarlarında, esnaf ve vatandaşlara tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

        Çalışmada, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetleri hakkında da bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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