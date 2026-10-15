Mardin'in tanıtım filmi 10 dilde altyazı seçeneğiyle hazırlandı

Mardin'in tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan tanıtım filmi, 10 dilde altyazı seçeneğiyle izleyiciye sunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda hazırlanan filmle, kentin 10 ilçesindeki tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra turizm potansiyelinin de uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

"Zamanın Taşa İşlendiği Şehir: Mardin" sloganıyla hazırlanan filmde, kentin binlerce yıllık medeniyet birikimi, tarihi taş mimarisi, kültürel çeşitliliği ve farklı inançların bir arada yaşama geleneği ön plana çıkarılıyor.

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Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Kürtçe, Rusça ve Süryanice altyazı seçenekleriyle hazırlanan filmin, Mardin'in uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Çalışmayla kentin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü değerlerinin de dünya kamuoyuna aktarılması hedefleniyor.

Tanıtım filmi, ilk etapta Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken 17-25 Ekim'de kentte düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde de gösterime sunulacak.