Nusaybin'de tır devrildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, devrilen tarda hasar oluştu. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 AAV 451 plakalı tır, İpekyolu'nda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

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