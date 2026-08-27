TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mardin Valisi Akkoyun'u ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ziyarette Hisarcıklıoğlu tarafından kentte TOBB bünyesinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında Vali Akkoyun'a bilgi verildiği belirtildi.

Ziyarette ayrıca Mardin'in ekonomik ve ticari potansiyeli, özel sektör yatırımları, iş dünyasının beklentileri, istihdam ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar ile şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni yatırım ve projelerin değerlendirildiği kaydedildi.