AK Parti Mersin Milletvekili Kıratlı, markette şiddete uğrayan çocuğu ziyaret etti

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, markette şiddete uğraması sonucu yaralanan çocuğu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Kıratlı, beraberindeki AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Seyidhan Kartal ile Barış Mahallesi'ndeki bir markette dün şiddete uğraması sonucu yaralanan, tedavisi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde devam eden M.A.D'ye ziyarette bulundu.



Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıratlı, M.A.D'ye yapılan şiddet görüntülerinin herkesi üzdüğünü ve yürekleri sızlattığını belirtti.



İlgili kurumların hızla harekete geçerek şüpheliyi gözaltına aldığını hatırlatan Kıratlı, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini bildirdi.



Kendileri için en önemli konunun M.A.D'nin sağlığı olduğunu vurgulayan Kıratlı, "Süreci yakından takip ediyoruz. Hamdolsun, sağlık durumu iyi ve morali yerinde. Oğlum Ömer Mert'in gönderdiği hediyesini (en sevdiği futbol topu) ve yazdığı mektubu kendisine teslim ettik. Yüzündeki tebessümü görmek hepimiz için en büyük mutluluk oldu." ifadelerini kullandı.



Paylaşımda, Kıratlı'nın M.A.D. ile sohbet etmesi, çocuğa Arda Güler'in isminin yazılı olduğu milli takım forması ile çeşitli hediyeler vermesi yer aldı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

