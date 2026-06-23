Akdeniz ilçesinde nikahlar deniz manzaralı Millet Bahçesi'nde kıyılacak

Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu, daha modern ve konforlu hizmet sunmak amacıyla Mersin Millet Bahçesi'nin sahil etabındaki yeni binasına taşınacak.



Belediyenin açıklamasına göre, ilçedeki yeni nikah salonu çiftlerin en mutlu günlerine ev sahipliği yapacak.



İki bölümden oluşan nikah salonu, işlemlerin deniz manzaralı ortamda gerçekleşmesini sağlayacak.



Tesiste 150 kişilik kapalı, 1000 kişilik açık alan bulunacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yeni nikah salonunun ilçeye değer katacağını belirterek, "Mersin Millet Bahçesi'nin eşsiz deniz manzarası içerisinde hizmet verecek olan yeni nikah salonumuz, hem fiziki imkanları hem de estetik yapısıyla vatandaşlarımıza yakışır hizmet sunacak." ifadelerini kullandı.

