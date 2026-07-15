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        Akdeniz Kaymakamı Beşikci'den gazilere ve şehit yakınlarına ziyaret

        Akdeniz Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Akdeniz Kaymakamı Beşikci'den gazilere ve şehit yakınlarına ziyaret

        Akdeniz Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gazileri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Beşikci, ilk olarak 2007'de şehadete eren Jandarma Kıdemli Üstçavuş Mustafa Kömürcü'nün ailesinin evine konuk oldu.

        Beşikci, daha sonra Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan polis memuru Mehmet Özgişi'yi evinde ziyaret etti.

        Beşikci, ziyaretlerinde şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını siper eden tüm güvenlik güçlerine minnettar olduklarını belirtti.

        15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunan hainlere karşı kahramanca bir mücadele yürütüldüğünü ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

        "Vatan savunmasında canla başla mücadele eden bütün kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Milletimizin yazdığı bu direniş destanını ve 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

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