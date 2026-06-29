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        Akdeniz'de çöp konteynerleri yenileniyor

        Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekiplerince çöp konteynerlerini yenileme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Akdeniz'de çöp konteynerleri yenileniyor

        Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekiplerince çöp konteynerlerini yenileme çalışması başlatıldı.

        Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yıpranan ve ömrünü dolduran çöp konteynerlerini yeni nesil konteynerlerle değiştirmeye başladı.

        Çevre sağlığını koruyarak görüntü kirliliğinin önüne geçmesi amaçlanan çalışmada 120 konteyner yenilenecek.


        Çalışma kapsamında, metal konteynerlerin yerini plastik çöp konteynerleri alacak.


        Yeni konteynerlerin belirlenen noktalara yerleştirilmesi kısa sürede tamamlanacak.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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