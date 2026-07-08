Anaç deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Türkiye'nin önemli yuvalama alanlarından Mersin'deki kumsallar, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettaları ağırlamaya başladı.



Mezitli ilçesindeki Davultepe sahiline çıkan anaç kaplumbağalar, kumsalda kazdıkları alana yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor.



Popülasyona önemli katkı sunan Davultepe, Kazanlı, Alata, Göksu ve Anamur sahillerinde her yıl binlerce kaplumbağa yavrusu mavi sularla buluşuyor.



- "Şu anda yuva sayısı çok iyi"





Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Mahmut Ergene, gazetecilere, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle kentte kaplumbağa yuvalama döneminin geç başladığını söyledi.



Mersin'in deniz kaplumbağaları için önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Ergene, "Geç başlamasına rağmen şu anda yuva sayısı çok iyi. Akdeniz'deki deniz kaplumbağası popülasyonunun büyüklüğü giderek artıyor. Bu canlılar yaklaşık 25-30 yılda eşeysel olgunluğa geldiği için bundan 30 yıl önce yapılan çalışmaların şu anda meyvelerini topluyoruz. Sonuçlar da gayet başarılı." ifadelerini kullandı.



Ergene, deniz kaplumbağası türlerinin yuvalama süreçlerine ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu:



"Yuvalama 2 ya da 3 yılda bir gerçekleştiği için biz grafiklere baktığımızda bir dalgalanma görürüz. Bu dalgalanmayı uzun yıllar boyunca izleyip deniz kaplumbağaları popülasyonu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Tam olarak yuva sayısı vermek şu anda doğru değil. Yuvalama sezonu sonunda net rakamlar ortaya çıkacak ama hem Akdeniz'deki hem dünyadaki popülasyon büyüklüğü artış gösteriyor. Yapılan çalışmalardan dolayı olumlu sonuçlar alıyoruz."



- Vatandaşlara "çok fazla yaklaşmayın" uyarısı





Kumsallarda vatandaşların yuvalara karşı duyarlı olmaları gerektiğine dikkati çeken Ergene, şunları kaydetti:



"Deniz kaplumbağalarının sadece dişileri kumsallara yuvalamak için çıkıyor. Bu canlılarda 'kumsal sadakati' dediğimiz olay var. Yani 30 yıl önce bu kumsaldan çıkan yavrular şu anda yumurta bırakmak için kumsallarımıza geliyor. Yuvalama kumsallarının dışında da yuvalamaları oluyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, deniz kaplumbağasını gördükleri zaman çok fazla yanına yaklaşmamaları, yaklaşık 25 metre mesafeden izlediğiniz zaman bir sıkıntı olmaz. Yanına yaklaşıldığı ya da flaşlı çekimler yapıldığı zaman bu canlılar rahatsız olup geri denize gidiyorlar. Çok zorlandıklarında yumurtalarını denize bırakıyorlar."



