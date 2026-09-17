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        Anamur'da okul servislerinde öğrenci güvenliği toplantısı yapıldı

        Anamur ilçesinde taşımalı eğitim ve okul servis hizmetlerinde öğrenci güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Anamur'da okul servislerinde öğrenci güvenliği toplantısı yapıldı

        Anamur ilçesinde taşımalı eğitim ve okul servis hizmetlerinde öğrenci güvenliğinin sağlanmasına yönelik toplantı düzenlendi.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam Kemal Duru başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul servis araçlarının güvenliği, trafik kurallarına uyulması, rehber personelin görev ve sorumlulukları ile denetim süreçleri ele alındı.

        Toplantıda ayrıca servis şoförlerinin öğrencilerle iletişiminde dikkat etmesi gereken hususlar, okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik güvenliği, olumsuz hava ve yol koşullarında alınacak tedbirlerle servis araçlarının denetlenmesi değerlendirildi.

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        Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Haşmet Günay, diğer ilgililer, okul ve kurum müdürleri, servis şoförleri ile rehber personel katıldı.

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