Araçla ezilen köpek kurtarılamadı

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobille ezilen sahipli köpek tedavi altına alındı ancak bir hafta sonra öldü. Köpeği ezen içinde 3 kişinin olduğu otomobilin o anları ise kameraya yansıdığı ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz hafta İlçeye bağlı Atik Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Anne Gül Gevrek ile oğlu Musa Levent'in birlikte yavruyken aldıkları 6,5 yaşındaki 'Golden' cinsi köpeğin üzerinden otomobil geçti. Sahiplerinin sabah fark edip veterinere götürdüğü köpek ameliyat edilerek tedavi altına alındı. Bir haftalık tedaviye rağmen köpek kurtarılmadı. Köpeğin ölümüne üzülen aile, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını talep etti. Köpeğin ezilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yerde yatan köpeğin üzerinden geçen otomobilin sürücüsünün durduğu, geri gidip ileri geldikten daha sonra araçtan 3 kişinin indiği, tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları yer aldı.

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Yaşadığı üzüntüyü dile getiren köpeğin sahibi Gül Gevrek," Kanka isimli köpeğimizi çok seviyorduk. Sabah 5'e yakın saatlerde iki erkek ile bir kadının olduğu araç köpeğimizin üzerinden geçmiş. Kamerada çıktı gördük. İlk geçtikten sonra geri gidip tekrar üstünden geçtiler. Daha sonrada sürüp gittiler" diyerek yakalanmalarını istedi.