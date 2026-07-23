Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Bozyazı ilçesinde boğulma vakalarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

        Bozyazı ilçesinde boğulma vakalarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları ve işletmeleri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Bozyazı ilçesinde boğulma vakalarına karşı vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri boğulma olaylarına karşı vatandaşları ve işletmeleri bilgilendirdi.

        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünce boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler kapsamında çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında ekipler vatandaşları ve işletmeleri ziyaret ederek boğulmalara karşı alınacak tedbirler ve ilk yardım konularında bilgilendirdi.

        Çalışma kapsamında broşür de dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!

        Benzer Haberler

        Mersin'de ücretsiz seramik kursuyla kadınlara meslek desteği
        Mersin'de ücretsiz seramik kursuyla kadınlara meslek desteği
        Mersin'de çöpler enerjiye dönüşüyor
        Mersin'de çöpler enerjiye dönüşüyor
        Emniyet Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine vefa
        Emniyet Müdürü Aktaş'tan şehit ailesine vefa
        Sıcak ve nem hayatı olumsuz etkiliyor: Uzmanlar bol su tüketilmesini öneriy...
        Sıcak ve nem hayatı olumsuz etkiliyor: Uzmanlar bol su tüketilmesini öneriy...
        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, gazetecilerle buluştu
        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, gazetecilerle buluştu
        Tarsus'ta fırın denetimlerinde haşereli hamur tespit edildi
        Tarsus'ta fırın denetimlerinde haşereli hamur tespit edildi