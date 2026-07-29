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        Bozyazı ilçesinde fide işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde tropikal fide işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Bozyazı ilçesinde fide işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde tropikal fide işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Denizciler Mahallesi'ndeki tropikal fide yetiştiriciliği yapan bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin çalışmasıyla söndürülen yangında, meyve fideleri zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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