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        Bozyazı ilçesinde trafik denetimi yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Bozyazı ilçesinde trafik denetimi yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince trafik denetimi yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ve motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Bu kapsamda, çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik yayını yapan araçlar ile abartı egzoz kullanan motosikletler tespit edildi.

        Denetimlerde 36 sürücüye toplam 276 bin lira ceza uygulandı.

        Bir motosiklet trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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