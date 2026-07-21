Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, naht sanatçısı Mustafa Eysen'i ziyaret etti

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, naht sanatçısı Mustafa Eysen'i ziyaret etti.



Hat sanatıyla yazılmış yazı ve motiflerin çeşitli yöntemlerle ahşap üzerine işlendiği geleneksel ahşap oyma sanatını icra eden Eysen'i atölyesinde ziyaret eden Topsakaloğlu, sanatçıdan, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Topsakaloğlu, naht sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, Eysen'e emeğinden dolayı teşekkür etti.



