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        Dizinden sakatlanan İngiliz futbolcu Mersin'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

        İngiltere'de dizinden sakatlanan 15 yaşındaki futbolcu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatla şikayetlerinden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Dizinden sakatlanan İngiliz futbolcu Mersin'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

        İngiltere'de dizinden sakatlanan 15 yaşındaki futbolcu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatla şikayetlerinden kurtuldu.


        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dizindeki sakatlık nedeniyle kente gelen kadın futbolcu, Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği'ne başvurdu.

        Tedavisi Doç. Dr. Fatih Günaydın ve ekibi tarafından yürütülen İngiliz sporcu, menisküs onarımı ve ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ameliyatına alındı.

        Cerrahi operasyonla sağlığına kavuşan genç için rehabilitasyon süreci başlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Günaydın, "Hastamızın ameliyatı başarılı geçti. Planlanan rehabilitasyon programıyla yeniden spor hayatına sağlıklı şekilde dönmesini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı da sağlık turizmi alanında sunulan hizmetlerin yabancı hastalar tarafından tercih edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hastanemiz sahip olduğu güçlü hekim kadrosu, teknolojik altyapısı ve nitelikli sağlık hizmetleriyle yalnızca ülkemizden değil, yurt dışından gelen hastalara da güven veren bir sağlık merkezi konumundadır. Sağlık turizmi kapsamında gelen hastalarımıza, tanıdan tedaviye kadar tüm süreçlerde yüksek standartlarda hizmet sunmaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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