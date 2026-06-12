Erdemli Belediyesinden çiftçilere tarımsal destek

Erdemli Belediyesi tarafından üreticilere sulama borusu, güneş paneli, ceviz soyma makinesi, sera naylonu ile küçükbaş hayvan yemi dağıtımı yapıldı.



Belediye Başkanı Mustafa Kara, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, çiftçilere desteklerinin süreceğini söyledi.



Tarımın ve üretimin önemine dikkati çeken Kara, "Erdemli Belediyesi olarak biz de her zaman üreticimizin yanında olmayı bir vefa borcu olarak görüyoruz. Belediyecilik, üreticinin derdiyle dertlenmek, çiftçinin yükünü hafifletmek, emeğin yanında olmaktır çünkü güçlü bir Erdemli'nin yolu güçlü bir tarımdan geçer. Güçlü bir tarımın yolu da üreticisine sahip çıkan bir anlayıştan geçer." diye konuştu.



Konuşmaların ardından çiftçilere dağıtım gerçekleştirildi.



