Erdemli ilçesinde baraka yangınını söndüren belediye çalışanlarına teşekkür belgesi

Yangının sera ve ormanlık alana sıçramasını engelleyen ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye personeli, barakada soğutma çalışması yaptı.

İlk olarak yangın tüpüyle alevlere müdahale eden ekipler, daha sonra su tankerini kullanarak yangını söndürdü.

Erdemli Belediyesine bağlı Limon Çiçeği ekipleri, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında Güneyli Mahallesi'nden geçerken bir seranın yakınındaki barakada yangın çıktığını fark etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir seranın yakınındaki barakada çıkan yangına müdahale ederek yayılmasını engelleyen belediye çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.