Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 30.08.2026 - 15:34 Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Karagöl mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 2 su tankı ve 1 söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ