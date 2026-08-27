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        Gülnar'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Gülnar'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında yapılan toplantı, Gülnar Kültür Merkezi'nde organize edildi.

        Toplantıya, ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

        Mahallelerin mevcut durumu, yürütülen hizmetler ve ihtiyaçların ele alındığı toplantıda, muhtarların talepleri dinlendi.

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