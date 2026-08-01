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        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 13:48 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı.

        Barış Mahallesi'nde dün bir markette M.A.D'ye (11) şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.E'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        M.E, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Mersin Adliyesine sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        - "Beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım"

        Zanlı M.E, savcılıktaki ifadesinde, çocukların kendisine gülmesi nedeniyle olayın yaşandığını belirterek, "Öldürme amacım yoktu. Çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım. Bana güldüklerini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

        Bu arada, şiddete uğrayan M.A.D'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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